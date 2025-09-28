Минобороны: Силы ПВО за час уничтожили 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 17 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщило Министерство обороны РФ.
— 27 сентября с 23:00 до 00:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 17 украинских дронов: семь — над Белгородской областью, шесть — над Воронежской областью, три — над Ростовской областью, и один — над Крымом, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В Шебекино Белгородской области три сотрудника одного из производственных предприятий пострадали в результате атаки двух украинских беспилотников. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 по московскому времени ликвидировали 11 дронов ВСУ над тремя российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ.
В этот же день российские военные уничтожили восемь украинских БПЛА над Астраханской областью. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин, отметив, что целью беспилотников ВСУ были объекты промышленного сектора. Он уточнил, что падение обломков привело к локальным возгораниям, но пожарные быстро ликвидировали огонь.