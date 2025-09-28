Ричмонд
Расчёты ПВО уничтожили 17 украинских дронов над четырьмя регионами РФ за час

Расчёты противовоздушной обороны в период с 23:00 до 00:00 мск 27 сентября сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

Семь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Воронежской, три — над Ростовской. Ещё один БПЛА перехватили над территорией Республики Крым.

Ранее стало известно, что в результате удара беспилотников ВСУ пострадали три человека в городе Шебекино Белгородской области. Два дрона ударили по производственному предприятию. Пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Данные о последствиях удара уточняются.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

