Расчёты ПВО уничтожили 17 украинских дронов над четырьмя регионами РФ за час

Семь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Воронежской, три — над Ростовской. Ещё один БПЛА перехватили над территорией Республики Крым.
Ранее стало известно, что в результате удара беспилотников ВСУ пострадали три человека в городе Шебекино Белгородской области. Два дрона ударили по производственному предприятию. Пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Данные о последствиях удара уточняются.
