Двое погибших при пожаре в Боровске детей находились рядом с очагом возгорания

Ранее сообщалось о гибели четырёх человек, в том числе троих детей, в результате пожара в Калужской области. В связи с происшествием, СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).