Мужчина погиб при столкновении трех автомобилей на севере Москвы

27 сентября женщина-пешеход погибла в ДТП на территории ТиНАО, передала пресс-служба столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, на 63-м км Киевского шоссе водитель легковой машины совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.