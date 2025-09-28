Ричмонд
Мужчина погиб при столкновении трех автомобилей на севере Москвы

Мужчина погиб в аварии на севере столицы. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Уточняется, что на Ленинградском шоссе в районе дома № 106 столкнулись иномарки Bentley, Haval и Kia.

— От полученных травм водитель Kia скончался, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

27 сентября женщина-пешеход погибла в ДТП на территории ТиНАО, передала пресс-служба столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, на 63-м км Киевского шоссе водитель легковой машины совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.