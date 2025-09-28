Рыженков: мир на Украине возможен при понимании неделимости безопасности

Прекращение конфликта на Украине возможно только при соблюдении принципа неделимости безопасности. В настоящее время США начинают осознавать важность этого подхода, однако страны Европейского союза пока не проявляют подобного понимания. Об этом во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.