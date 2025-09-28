Главный аэропорт Польши закрыли до утра

Причины закрытия аэропорта не названы.
Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена в Польше приостановил прием и отправку рейсов до утра 28 сентября 2025 года. Гавань будет закрыта для взлетов и посадок до 05:00 по всемирному времени (08:00 мск). Об этом сообщили в диспетчерской службе аэропорта.
«Аэродром закрыт на вылет и посадку до 05:00 по всемирному времени (08:00 мск)», — сообщает ТАСС. Причины ограничений неизвестны.
Ранее стало известно, что главный аэропорт Польши будет закрыт также и в ночь на 29 сентября. В связи с этим были отменены два рейса — из Гамбурга и Копенгагена.
Ранее стало известно, что часть воздушного пространства Польши была закрыта. Ограничения коснулись работы ряда крупнейших аэропортов страны, включая столичную воздушную гавань имени Фридерика Шопена в Варшаве. Незадолго до этого оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении ряда неопознанных объектов.