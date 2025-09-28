Главный аэропорт Польши закрыли до утра

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена в Польше приостановил прием и отправку рейсов до утра 28 сентября 2025 года. Гавань будет закрыта для взлетов и посадок до 05:00 по всемирному времени (08:00 мск). Об этом сообщили в диспетчерской службе аэропорта.