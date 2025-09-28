Ричмонд
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело за ночной дрифт

Прокуратура Владивостока признала законным возбуждение уголовного дела в отношении водителя, который создавал угрозу безопасности на дорогах города. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: ДЕЙТА

В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что в ночь до 26 сентября 2025 года участник движения занимался дрифтом на Океанском проспекте, нарушая правила дорожного движения и подвергая опасности других водителей и пешеходов.

Действия нарушителя квалифицированы по статье 267.1 УК РФ — «действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Автомобиль Toyota Progress, использованный в нарушении, изъят сотрудниками правоохранительных органов.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.