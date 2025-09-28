Ричмонд
В Пензенской области объявили опасность атаки БПЛА

В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем telegram-канале. Власти приняли решение ограничить работу мобильного интернета для обеспечения безопасности населения.

Власти приняли решение ограничить работу мобильного интернета из-за угроз атаки БПЛА.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия отражает удары украинских дронов: какие регионы в зоне риска. Онлайн-трансляция.

«Беспилотная опасность. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал Мельниченко в обращении к жителям региона. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и попросил жителей сохранять спокойствие.

В промежуток времени с 23:00 до 00:00 по московскому времени дежурные подразделения противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, проинформировала пресс-служба Министерства обороны в своем telegram-канале. Кроме того, пресс-служба международного аэропорта Волгограда сообщила о задержках рейсов, вызванных введенными ограничениями на воздушное движение.

