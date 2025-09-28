Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья с 13 детьми в Казахстане осталась без дома из-за пожара

В Жамбылской области в результате пожара без крыши над головой оказалась семья, где воспитываются 13 детей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Пламя уничтожило кровлю и часть двухэтажной постройки 26 сентября, передает «КТК».

Сначала загорелась трава. Пламя быстро перекинулось на хозпостройки, а после огонь охватил и сам дом.

говорится в репортаже

Пожар случился в 05:00, но семья успела эвакуироваться. Огнеборцы смогли ликвидировать его в 06:57. Теперь погорельцы живут у родных. Известно, что младшему ребенку всего три недели.

По словам главы семейства, огонь разгорелся за забором, где якобы часто собираются сомнительные личности. Что в итоге стало причиной ЧП, выясняют специалисты.