Reuters: НАТО усилит наблюдение в Балтийском регионе

НАТО усилит свое присутствие в Балтике.
Североатлантический альянс (НАТО) объявил о наращивании военного присутствия в Балтийском регионе после того, как над территорией Дании были зафиксированы неопознанные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщается в заявлении НАТО.
«В регионе Балтийского моря НАТО будет проводить еще более усиленный надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств», — сообщает Reuters со ссылкой на заявление НАТО. Меры безопасности будут усилены за счет дополнительных разведывательных платформ, систем наблюдения и минимум одного фрегата, оснащенного средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Отмечатеся, что, что новые платформы позволят проводить мониторинг воздушного пространства на большей площади, а использование современных средств ПВО повысит возможности реагирования на инциденты в регионе. Конкретные страны, предоставившие дополнительную технику в альянсе не называют.
Ранее, регион Балтийского моря уже назывался зоной противостояния между НАТО и Россией на фоне активизации военной деятельности альянса и одновременного проведения учений Baltops и российских маневров. Российские дипломаты неоднократно предупреждали о возможной эскалации напряженности в регионе.