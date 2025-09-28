Reuters: НАТО усилит наблюдение в Балтийском регионе

«В регионе Балтийского моря НАТО будет проводить еще более усиленный надзор с использованием новых многоцелевых сил и средств», — сообщает Reuters со ссылкой на заявление НАТО. Меры безопасности будут усилены за счет дополнительных разведывательных платформ, систем наблюдения и минимум одного фрегата, оснащенного средствами противовоздушной обороны (ПВО).