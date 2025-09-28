В Госдуме придумали, как поддержать участников СВО

По мнению парламентария, подобная инициатива станет знаком уважения и поддержки для военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также повысит уверенность их семей в будущем. Чернышов привел пример Героя России, который разместил сбережения под 16%, но ставка впоследствии была понижена до 11,5%. Он считает такую практику несправедливой и подчеркивает необходимость обеспечить дополнительную защиту финансов для тех, кто находится на передовой.