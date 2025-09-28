В Госдуме придумали, как поддержать участников СВО

Подобная инициатива станет знаком уважения и поддержки для военнослужащих.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил Центробанку ввести особый порядок для вкладов участников специальной военной операции (СВО). Обращение с инициативой направлено председателю Банка России Эльвире Набиуллиной.
«Прошу Вас рассмотреть возможность установления особого порядка регулирования процентных ставок по банковским вкладам для участников специальной военной операции», — говорится в тексте обращения, передает РИА Новости. Рассматривается предложение установить для этой категории вкладчиков следующий порядок: кредитная организация получает право увеличивать процентную ставку по соответствующим вкладам, однако не может снижать ее в одностороннем порядке, вне зависимости от последующих изменений ключевой ставки Банка России.
По мнению парламентария, подобная инициатива станет знаком уважения и поддержки для военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также повысит уверенность их семей в будущем. Чернышов привел пример Героя России, который разместил сбережения под 16%, но ставка впоследствии была понижена до 11,5%. Он считает такую практику несправедливой и подчеркивает необходимость обеспечить дополнительную защиту финансов для тех, кто находится на передовой.
Ранее социальный фонд России выступил с инициативой корректировки порядка назначения ежемесячных выплат на детей военнослужащих, проходящих срочную службу. Соответствующий проект административного регламента опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Планируемые изменения затрагивают процедуры оформления и получения пособий для семей с детьми младше трех лет. Пересмотр действующих правил продиктован стремлением повысить доступность и результативность предоставляемых мер поддержки. Подробности о порядке обращения и размерах выплат — в материале URA.RU.