В Киеве и подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал ТСН.
«Киев — взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в окрестностях Киева и Одесской области.
Назначенный украинской стороной глава Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил о взрывах в части региона, подконтрольной Вооружённым силам Украины.
«Взрывы в Запорожской области… Повторные взрывы в Запорожской области», — написал он в своём блоге в соцсетях.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области звучит воздушная тревога. Помимо этого, сирены включены в Киеве, Киевской области и ряде других регионов.
Ранее сообщалось, что в Сумах прогремело пять взрывов за день.