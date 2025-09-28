Ричмонд
В Киеве и подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Киевской области звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал ТСН.

«Киев — взрывы», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрывы прогремели в окрестностях Киева и Одесской области.

Назначенный украинской стороной глава Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил о взрывах в части региона, подконтрольной Вооружённым силам Украины.

«Взрывы в Запорожской области… Повторные взрывы в Запорожской области», — написал он в своём блоге в соцсетях.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Запорожской области звучит воздушная тревога. Помимо этого, сирены включены в Киеве, Киевской области и ряде других регионов.

Ранее сообщалось, что в Сумах прогремело пять взрывов за день.