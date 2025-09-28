Взрывотехники в Подмосковье ликвидировали два боеприпаса времен ВОВ

«Два опасных артефакта Великой Отечественной войны были успешно обезврежены специалистами группы проведения взрывотехнических работ специализированного отряда № 2 Мособлпожспас в Дмитровском округе и Электростали. Первый случай произошел в дер. Тендиково. Местные жители, проводя земляные работы, обнаружили гранату Ф-1. Благодаря бдительности граждан и оперативной работе экстренных служб, опасную находку удалось идентифицировать и вывезти в безопасное место для последующего уничтожения», — говорится в сообщении.
Второй инцидент случился в Электростали, где строители в Строительном пер. нашли 120-мм минометную мину. Спасатели поместили боеприпас в специальный взрывобезопасный контейнер и успешно ликвидировали его на полигоне. Все операции по обезвреживанию проводились с соблюдением строгих мер предосторожности. Работники 270-й и 256-й пожарно-спасательных частей Мособлпожспас обеспечили эффективное взаимодействие между всеми службами.