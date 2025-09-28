В Дагестане пассажирский поезд столкнулся с автомобилем

В правоохранительных органах агентству ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, в результате аварии погиб человек — он находился в легковом автомобиле. Сейчас оперативные службы работают на месте происшествия. Устанавливаются точные обстоятельства и причины столкновения, а также выясняется, были ли еще пострадавшие среди пассажиров поезда или самого водителя автомобиля. Движение поездов на участке временно затруднено, принимаются меры для его восстановления.