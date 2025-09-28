В Дагестане пассажирский поезд столкнулся с автомобилем

Один человек погиб.
В Карабудахкентском районе Дагестана 27 сентября легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на перегоне поезда сообщением Москва — Дербент.
«На железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом сообщением Москва — Дербент. Махачкалинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в официальном сообщении пресс-службы.
В правоохранительных органах агентству ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, в результате аварии погиб человек — он находился в легковом автомобиле. Сейчас оперативные службы работают на месте происшествия. Устанавливаются точные обстоятельства и причины столкновения, а также выясняется, были ли еще пострадавшие среди пассажиров поезда или самого водителя автомобиля. Движение поездов на участке временно затруднено, принимаются меры для его восстановления.
