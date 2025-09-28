В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Все три воздушные гавани временно прекратили принимать и выпускать самолеты. Меры начали действовать с 02.45 по московскому времени.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.
До этого аналогичные меры принимались в аэропорту российского курортного города Сочи. Ограничения вводились из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также появилось видео, как отдыхающих экстренно эвакуировали с побережья.
