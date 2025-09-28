Неизвестный ударил ножом ребенка в центре Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурга на набережной канала Грибоедова неизвестный напал на ребенка. Инцидент произошел в ночь на субботу, 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.
По предварительной информации, неизвестный нанес ребенку один или несколько ударов в область живота. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства нападения и работают над установлением личности подозреваемого.
— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будут установлены обстоятельства нахождения ребенка в ночное время на улице и дана соответствующая правовая оценка, — сказано в Telegram-канале ведомства.
