Неизвестный ударил ножом ребенка в центре Санкт-Петербурга

В Иркутской области проводится расследование инцидента, произошедшего в одной из школ города Зима, где подросток ударил одноклассника ножом, сообщили 25 сентября в ГУ МВД региона. 14-летний ученик во время урока ранил своего сверстника раскладным ножом на фоне длящегося между ними конфликта. Пострадавшего доставили в медучреждение для оказания помощи.