Саркози пожаловался на реальный тюремный срок

Ранее Николя Саркози был признан виновным по делу о коррупции и торговле влиянием, получив пять лет лишения свободы, из которых два года условно. Судебное решение вызвало широкий общественный резонанс во Франции и за ее пределами, а сам экс-президент настаивал на своей невиновности и заявлял о готовности отбывать наказание, несмотря на несогласие с приговором.