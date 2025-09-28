Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки у берегов Камчатки зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1

За минувшие сутки у берегов Камчатки зафиксировано 12 афтершоков магнитудой до 5,1. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Два толчка были ощутимы для жителей региона.

Источник: Life.ru

Сутками ранее в этом районе было зарегистрировано 27 афтершоков магнитудой до 6,0, два из которых также ощущались в населённых пунктах.

«За сутки произошли 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1. Два из них ощущались жителями края», — сообщили в главке МЧС.

На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по мнению учёных, возросла после мощного землетрясения, произошедшего 30 июня.

Ранее на Камчатке зафиксировали 27 афтершоков магнитудой от 3,6 до 6,0. Вулкана Шивелуч выбросил пепел на высоту 3,5 километра, однако распространение пеплового шлейфа не угрожает населённым пунктам. Учёные продолжают наблюдение за вулканической активностью Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше