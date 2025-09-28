В московском питомнике вспыхнул пожар, погибли животные

В Москве вспыхнул пожар в приюте для животных.
Пожар разгорелся в московском питомнике — предварительно, 13 собак сгорели. Об этом РЕН ТВ сообщили работники учреждения.
«По информации, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. В пожаре погибли 13 собак, ещё 30 — разбежались. Сейчас их ищут сотрудники приюта», — передает корреспондент РЕН ТВ ссылаясь на представителей МЧС.
Также сообщается, что пострадал один человек — его увезли в больницу с ожогами. Предварительно, он праздновал день рождения и забыл затушить сигарету.