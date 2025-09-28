Лопнувшее колесо оставило посёлок в Хабаровском крае без света на полдня

Инцидент произошёл в посёлке Мухен в районе имени Лазо вечером 27 сентября. У автомобиля Toyota Corolla, ехавшего на большой скорости, лопнуло колесо, после чего он отлетел на обочину. Затем иномарка врезалась в два столба и оборвала линии электропередач.