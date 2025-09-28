Лопнувшее колесо оставило посёлок в Хабаровском крае без света на полдня

Посёлок в Хабаровском крае остался без света из-за автомобильной аварии, в которой женщина-водитель снесла две электроопоры, сообщает Telegram-канал «Хабарай».
Инцидент произошёл в посёлке Мухен в районе имени Лазо вечером 27 сентября. У автомобиля Toyota Corolla, ехавшего на большой скорости, лопнуло колесо, после чего он отлетел на обочину. Затем иномарка врезалась в два столба и оборвала линии электропередач.
По словам очевидцев, за рулём была женщина, а в салоне находились дети. Одна из несовершеннолетних получила травму головы. Её мать и сёстры, предварительно, не пострадали.
Энергетики, пишет «Хабарай», незамедлительно прибыли на место, но посёлок всё ещё сидит без света — по состоянию на утро 28 сентября электроснабжение ещё не восстановили, утверждает ресурс.