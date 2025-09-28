РЕН ТВ: Пожар произошел в московском питомнике, 13 собак сгорели

27 сентября в городе Боровске Калужской области в одной из квартир на улице Петра Шувалова вспыхнул пожар, в результате которого погибли четыре человека, включая трех детей. Сразу после происшествия на место прибыли экстренные службы — пожарные и бригада скорой помощи. Несмотря на все усилия спасателей, пострадавшим не удалось помочь.