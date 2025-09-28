РЕН ТВ: Пожар произошел в московском питомнике, 13 собак сгорели

Пожар произошел в питомнике в Москве. По предварительным данным, 13 собак сгорели. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщил канал РЕН ТВ, ссылаясь на представителей МЧС.
— Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. В пожаре погибли 13 собак, еще 30 — разбежались. В настоящее время их ищут сотрудники приюта, — сказано в Telegram-канале издания.
Также пострадал один человек, его доставили в больницу с ожогами. Предварительно, он праздновал день рождения и забыл затушить сигарету.
27 сентября в городе Боровске Калужской области в одной из квартир на улице Петра Шувалова вспыхнул пожар, в результате которого погибли четыре человека, включая трех детей. Сразу после происшествия на место прибыли экстренные службы — пожарные и бригада скорой помощи. Несмотря на все усилия спасателей, пострадавшим не удалось помочь.
Пожар в Подольске унес жизни двух детей в возрасте двух и четырех лет. Их мать оставила несовершеннолетних одних в квартире и ушла в гости к соседям, живущим этажом выше. Предварительно, возгорание произошло в результате короткого замыкания в розетке.