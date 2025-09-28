В Хабаровске пожарные спасли 24 человека из горящего дома

В Хабаровске пожарные спасли два десятка жильцов из горящего жилого дома на улице Краснореченской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ЧП произошло в ночь на 28 сентября. В подвальном помещении многоквартирного дома загорелись деревянные кладовые. Пламя распространилось на площади около 40 квадратных метров, густой дым быстро заполнил подъезды. Для ликвидации возгорания и его последствий потребовалось около трёх с половиной часов.
19 жильцов смогли покинуть здание самостоятельно, ещё 24 были эвакуированы пожарными. Среди спасённых было четверо детей.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания будут установлены дознавателями МЧС.