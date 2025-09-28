Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске пожарные спасли 24 человека из горящего дома

Для ликвидации возгорания и его последствий потребовалось около трёх с половиной часов.

Источник: AP 2024

В Хабаровске пожарные спасли два десятка жильцов из горящего жилого дома на улице Краснореченской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в ночь на 28 сентября. В подвальном помещении многоквартирного дома загорелись деревянные кладовые. Пламя распространилось на площади около 40 квадратных метров, густой дым быстро заполнил подъезды. Для ликвидации возгорания и его последствий потребовалось около трёх с половиной часов.

19 жильцов смогли покинуть здание самостоятельно, ещё 24 были эвакуированы пожарными. Среди спасённых было четверо детей.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания будут установлены дознавателями МЧС.