В Хабаровске пожарные спасли 24 человека из горящего дома

ЧП произошло в ночь на 28 сентября. В подвальном помещении многоквартирного дома загорелись деревянные кладовые. Пламя распространилось на площади около 40 квадратных метров, густой дым быстро заполнил подъезды. Для ликвидации возгорания и его последствий потребовалось около трёх с половиной часов.