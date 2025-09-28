Водитель Mersedes погиб при столкновении со столбом в Новосибирске

В Новосибирске в ночь на 28 сентября произошла серьёзная авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.
По предварительным данным, 49-летний мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, не справился с управлением. И в районе дома № 26 по улице Ленина он врезался в световую опору.
В результате водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. В машине также находились трое пассажиров: двое женщин и мужчина. Все они госпитализированы с травмами. Точный возраст пострадавших и характер повреждений устанавливаются.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.