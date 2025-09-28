Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель Mersedes погиб при столкновении со столбом в Новосибирске

Ещё трое пострадали.

Источник: Соцсети

В Новосибирске в ночь на 28 сентября произошла серьёзная авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

По предварительным данным, 49-летний мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, не справился с управлением. И в районе дома № 26 по улице Ленина он врезался в световую опору.

В результате водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. В машине также находились трое пассажиров: двое женщин и мужчина. Все они госпитализированы с травмами. Точный возраст пострадавших и характер повреждений устанавливаются.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.