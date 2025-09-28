Саркози признался, что не ожидал приговора к реальному тюремному сроку

Политик отметил, что привык к давлению со стороны судебной системы во время разбирательства по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года и не думал, что тюремный срок может быть приведён в исполнение.
«Я был готов ко всему, но не к этому, признаюсь. Всё зашло ещё дальше, чем я мог себе представить, были нарушены все пределы верховенства закона», — сказал Саркози.
По мнению бывшего президента, единственной причиной вердикта может быть желание унизить его, однако он считает, что таким образом судебная система лишь «унизила Францию» в глазах мирового сообщества.
Также политик отметил, что не надеется на помилование от французского президента Эммануэля Макрона, так для этого, по его словам, нужно принять приговор и, следовательно, признать вину.
«Я никогда не признаю вину за то, чего не совершал. Я буду бороться до последнего вздоха, чтобы моя честность была признана… Я не сомневаюсь, что в конце этого долгого пути страданий и унижений я одержу победу», — подчеркнул Саркози.
Ранее Парижский уголовный суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году.
В RTL позже сообщили, что Саркози будет отбывать срок в тюрьме в Париже.