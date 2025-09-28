Мужчина погиб при столкновении трёх иномарок на севере Москвы

На днях на Прибрежном проезде в Москве произошло столкновение BMW и Chevrolet. Согласно информации столичной прокуратуры, в результате аварии погибла 63-летняя пассажирка второй легковушки. Ещё одна женщина и водитель получили серьёзные травмы и были госпитализированы. В надзорном ведомстве подчеркнули, что взяли ситуацию на контроль и следят за расследованием.