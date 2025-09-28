Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане на переезде автомобиль столкнулся с пассажирским поездом

Прокуратура начала проверку по факту столкновения автомобиля с поездом на переезде станции Манас.

Источник: Аргументы и факты

Столкновение автомобиля с пассажирским поездом произошло на железнодорожном переезде станции Манас в Дагестане, сообщила Южная транспортная прокуратура.

«На железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом сообщением Москва — Дербент», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

По факту инцидента организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место случившегося выехал исполняющий обязанности Махачкалинского транспортного прокурора.

Напомним, 26 сентября на железнодорожном переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области произошла авария с участием грузовика. Автомобиль оказался на путях прямо перед локомотивом. После столкновения с рельсов сошли 18 вагонов поезда и вспыхнул пожар. Также сообщалось о пострадавших.