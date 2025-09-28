В Дагестане на переезде автомобиль столкнулся с пассажирским поездом

Напомним, 26 сентября на железнодорожном переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области произошла авария с участием грузовика. Автомобиль оказался на путях прямо перед локомотивом. После столкновения с рельсов сошли 18 вагонов поезда и вспыхнул пожар. Также сообщалось о пострадавших.