В Дагестане на переезде автомобиль столкнулся с пассажирским поездом

Столкновение автомобиля с пассажирским поездом произошло на железнодорожном переезде станции Манас в Дагестане, сообщила Южная транспортная прокуратура.
«На железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение автомобиля с пассажирским поездом сообщением Москва — Дербент», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
По факту инцидента организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место случившегося выехал исполняющий обязанности Махачкалинского транспортного прокурора.
Напомним, 26 сентября на железнодорожном переезде между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области произошла авария с участием грузовика. Автомобиль оказался на путях прямо перед локомотивом. После столкновения с рельсов сошли 18 вагонов поезда и вспыхнул пожар. Также сообщалось о пострадавших.