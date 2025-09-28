В Усольском районе пятеро подростков попали в ДТП, один погиб

В Усольском районе на автодороге Усолье-Ангарск произошло жесткое ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, 16-летний парень, находившийся за рулем Honda Fit, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась, и молодой водитель скончался по пути в больницу.