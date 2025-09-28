Ричмонд
В Усольском районе пятеро подростков попали в ДТП, один погиб

Четыре пассажира иномарки отделались испугом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе на автодороге Усолье-Ангарск произошло жесткое ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, 16-летний парень, находившийся за рулем Honda Fit, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась, и молодой водитель скончался по пути в больницу.

— На момент аварии в салоне иномарки находились четыре несовершеннолетних пассажира в возрасте от 13 до 16 лет, после осмотра медиков они были отпущены домой, — поделились дорожные полицейские.

Позднее выяснилось, что иномарку всего два дня назад купил отец одного из пассажиров, чтобы его 15-летний сын «учился водить». Теперь этого родителя ждет серьезный штраф — 30 тысяч рублей за передачу руля несовершеннолетнему.