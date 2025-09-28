Ричмонд
Американский самолет-разведчик кружит над Балтийским морем. Скрин

Самолет-разведчик США Boeing P-8A Poseidon кружил над нейтральными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области. Информация о маршруте самолета появилась на портале Flightradar.

Самолет-разведчик кружил вблизи Калининградской области (архивное фото).

Свой путь самолет начал из международного аэропорта Осло, в Норвегии. Тем временем место завершения маршрута не указано. Разведчик не нарушал воздушное пространство РФ.

Ранее аналогичный самолет был замечен в начале сентября, летающим над воздушным пространством Баренцева моря около Мурманска. Отмечается, что начал он свой маршрут в аэропорту Кефлавик в Исландии.

Маршрут самолета-разведчика на портале FlightradarФото: URA.RU.