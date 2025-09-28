Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе удивились из-за слов Трампа об Украине

Европа была шокирована заявлением президента США Дональда Трампа о том, что ЕС должен разобраться с конфликтом на Украине. Об этом пишут иностранные СМИ.

Трамп переложил ответственность за конфликт на Украине на страны ЕС, указано в материале.

Европа была шокирована заявлением президента США Дональда Трампа о том, что ЕС должен разобраться с конфликтом на Украине. Об этом пишут иностранные СМИ.

«Обращение Дональда Трампа к Европе с призывом самостоятельно разобраться с конфликтом на Украине вызвало шок в столицах ЕС и европейских стран», — указано в материале норвежского портала Steigan. Также отмечается, что лидер Штатов переложил ответственность за конфликт на страны ЕС, продавая оружие и показывая, что Штаты «ничего не собираются делать», указано в материале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕReuters: Европа измотана непостоянством Трампа в отношении к России.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social заявлял, что США будут продолжать поставлять оружие странам НАТО, чтобы страны Альянса делали с ним все, что пожелают. Об этом сообщали RT. Как раз именно это он и говорил, чтобы снять всю ответственность с Соединенных Штатов за продолжение конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше