На Украине разыскивают российскую актрису

Российская артистка с 2022 года также фигурирует на украинском ресурсе «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Авторы сайта указывают, что поводом для внесения ее в список стала не только поддержка специальной военной операции, но и участие в создании негативного образа Украины в телесериале «Ликвидация».