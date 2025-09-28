ВСУ атаковали промышленное предприятие, есть пострадавшие: карта атак дронов ВСУ 28 сентября

Несколько регионов России подверглись атаке украинских БПЛА. Белгород подвергся ракетному обстрелу, дронами было атаковано предприятие в городе Шебекино Белгородской области, пострадали трое сотрудников, их направили в больницу. В международном аэропорту города Волгограда вводились ограничения, за это время было отменено шесть рейсов. Отменялись рейсы и в международном аэропорту Самары. Из-за атаки ВСУ по Запорожской области часть жителей там осталась без электричества. Подробнее о ночной атаке Украины по российским территориям — в материале URA.RU.