Допились: в Сланцах рассказали о продавцах и жертвах суррогатного алкоголя

«Торговля была налажена лет 20, может, даже больше. Про “бизнес” этого человека местные знали хорошо. Все эти годы у него активно покупали алкоголь. Купить суррогат у него можно было круглосуточно и недорого. Такое массовое отравление случилось впервые. Может, и ранее были случаи, но я об этом не знаю. Он просто сбывал, ему кто-то это возил этот суррогат. Вот тех бы наказать, кто поставлял отраву», — отметила Татьяна.