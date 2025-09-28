Допились: в Сланцах рассказали о продавцах и жертвах суррогатного алкоголя

В Сланцевском районе Ленинградской области от отравления суррогатом на этой неделе погибли 19 человек. Накануне стало известно еще о шести жертвах суррогата в соседнем, Волосовском районе. Жители города Сланцы и деревни Гостицы рассказали aif.ru о тех, кто торговал суррогатным алкоголем и тех, кто им отравился.
Торговец суррогатом вел криминальный бизнес 20 лет.
Татьяна из деревни Гостицы рассказала, что пожилой местный житель, которого задержали в рамках уголовного дело по факту торговли суррогатным алкоголем, вел свою криминальный бизнес десятки лет.
«Торговля была налажена лет 20, может, даже больше. Про “бизнес” этого человека местные знали хорошо. Все эти годы у него активно покупали алкоголь. Купить суррогат у него можно было круглосуточно и недорого. Такое массовое отравление случилось впервые. Может, и ранее были случаи, но я об этом не знаю. Он просто сбывал, ему кто-то это возил этот суррогат. Вот тех бы наказать, кто поставлял отраву», — отметила Татьяна.
При этом, по ее словам, в виновность пожилой воспитательницы которую задержали по подозрению в соучастии в преступлении, местные жители считают невиновной.
«Она вообще не при чем. Когда-то давно её первый муж имел с тем человеком, который торговал суррогатом, какие-то дела, но было это давно. Да и зачем женщине в её возрасте, с хорошей работой и благополучной семьёй заниматься самогоном на продажу?. Да и невозможно в таких объёмах нагнать самогона. Он про многих наговорил, всех проверяли. Местные много говорят и обсуждают эту историю, все сомневаются в причастности этой женщины», — рассказала Татьяна.
Жертвами стали постоянные клиенты.
Жертвы торговца суррогатным алкоголя и раньше обращались к нему за спиртным. По словам Татьяны из деревни Гостицы, у него было много покупателей.
«Покупали у него многие. Это самые обычные люди, которые выпивали, но при этом вели себя тихо и скромно. не буянили. К сожалению, они выбрали алкогольный путь, который для многих закончился на этой неделе смертью. Один из погибших — мой двоюродный брат. Умер вместе со своей сожительницей. У него остались две дочери, внуки», — рассказала Татьяна.
Она объяснила, что причиной высокого спроса была низкая цена спиртного.
«Суррогат пили и будут пить, это не остановить. Пока есть спрос будет и предложение. Как бы страшно это не звучало. У него было дешевле и круглосуточно. Им же много не надо, так только чтобы в тонусе быть, вот и берут эту паль дешёвую», — добавила собеседница издания.
Одного задержали, другие на свободе.
По словам жительницы Сланцев по имени Кристина, точки продажи суррогата есть практически на каждой улице.
«У нас один человечек с окна продает и у него есть кнопка для покупателей. Его дочка с моей дружит. Она рассказывала, что отцу передают алкоголь в гараже, а он уже дальше торгует», — добавила собеседница издания.
Напомним, что в Ленинградской области задержали восемь человек, подозреваемых в причастности к незаконному обороту суррогатного алкоголя. Прокуратура Ленинградской области продолжает следить за развитием событий, связанных со смертельными случаями отравления в Сланцевском (19 человек) и Волосовском (шесть человек) районах. в результате проведенных обысков изъято более тысячи литров жидкости, ведется работа по установлению источника её происхождения и попадания в регион.