В Пензенской области отменили план «Ковер»

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. План «Ковер» отменен на территории Пензенской области, написал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал, что в Пензенской области действует план «Ковер», введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«На территории Пензенской области отменен план “Ковер”, — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.