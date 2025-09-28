В Пензенской области отменили план «Ковер»

Ранее губернатор сообщал, что в Пензенской области действует план «Ковер», введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. План «Ковер» отменен на территории Пензенской области, написал глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
