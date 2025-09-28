Контрразведчик СБУ возглавлял известную пытками украинскую тюрьму в Мариуполе

Как уточняют источники, украинский блогер Владимир Золкин до 2014 года также служил в отделе УСБУ по Донецкой области, где поддерживал тесные отношения с Яценко. Сейчас Яценко находится в Днепропетровске. По данным собеседника агентства, назначение Яценко связано с необходимостью сохранить прежнюю структуру управления после смерти Хараберюша, который погиб в результате взрыва автомобиля 31 марта 2017 года в Мариуполе.