Массовую стрельбу устроили в американском Саутпорте

Ранее в сентябре 2025 года аналогичный инцидент произошел в загородном клубе Sky Meadow в штате Нью-Гэмпшир, где в результате стрельбы пострадали несколько человек, а подозреваемый был задержан на месте. Тогда происшествие вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение мер безопасности на федеральном уровне.