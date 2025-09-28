В американском штате Северная Каролина произошла массовая стрельба

Неизвестный открыл огонь в штате Северная Каролина, по предварительным данным, есть пострадавшие.
Инцидент случился в Саутпорте. Местные власти подчеркнули, что речь идёт о массовой стрельбе.
«Поступают сообщения об активном стрелке в яхтенной гавани Саутпорта. Число пострадавших неизвестно. Избегайте этого района и оставайтесь дома», — предупредили власти, пост опубликован в соцсети Facebook*.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в американском городе Сакраменто неизвестные открыли огонь по офису телеканала ABC.
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.