В американском штате Северная Каролина произошла массовая стрельба

По предварительным данным, есть пострадавшие, их число не установлено.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестный открыл огонь в штате Северная Каролина, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Инцидент случился в Саутпорте. Местные власти подчеркнули, что речь идёт о массовой стрельбе.

«Поступают сообщения об активном стрелке в яхтенной гавани Саутпорта. Число пострадавших неизвестно. Избегайте этого района и оставайтесь дома», — предупредили власти, пост опубликован в соцсети Facebook*.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сакраменто неизвестные открыли огонь по офису телеканала ABC.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.