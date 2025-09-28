Пострадал 6-летний ребенок: в Омской области произошло ДТП

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Любинском районе поступило в Госавтоинспекцию накануне в 14:40. ДТП произошло на автодороге «Любинский-Большаковский» в районе 1-го километра. Столкнулись «Датсун» и «ВАЗ-21093», в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель иномарки и его пассажиры: двое взрослых и 6-летний ребенок.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Датсун», 32-летняя женщина, при движении по автодороге «Любинский-Большаковский» в районе 1-го километра при развороте не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ-21093» под управлением 30-летнего мужчины.
В результате ДТП травмы получили люди, находившиеся в «Датсуне». В медицинское учреждение доставлены и водитель, 32-летняя женщина, и ее пассажиры: 30-летний мужчина, 28-летняя женщина и 6-летний мальчик. О их состоянии пока не сообщается.
Правоохранители проводят проверку, в ходе которой выяснят все обстоятельства и причины произошедшего.