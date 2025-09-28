Пострадал 6-летний ребенок: в Омской области произошло ДТП

В результате ДТП травмы получили люди, находившиеся в «Датсуне». В медицинское учреждение доставлены и водитель, 32-летняя женщина, и ее пассажиры: 30-летний мужчина, 28-летняя женщина и 6-летний мальчик. О их состоянии пока не сообщается.