Суд в Москве попросил разыскать 82 тыс. бутылок алкоголя

Суд назначил экспертизу, чтобы выяснить, можно ли продавать этот алкоголь, но возникла проблема: эксперт «не смог получить доступ к продукции, которую должен исследовать», цитирует агентство материалы дела. Суд дважды направил запрос в райотдел полиции с просьбой уточнить, где находится алкоголь: первый раз это произошло в июне, второй — в сентябре. Во втором обращении вместе с просьбой суд пригрозил полиции штрафом за срыв процесса. Рассмотрение дела должно продолжиться в следующем месяце.