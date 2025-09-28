Российские войска блокировали около 20 солдат ВСУ в лесу Харьковской области

«На харьковском направлении продолжается уничтожение блокированных в лесу подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что на данный момент их численность составляет около 20 человек.