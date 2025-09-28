Два бойца ВС РФ два месяца выживали под сгоревшим танком: карта СВО 28 сентября

Российские бойцы продолжают продвижение в ДНР.
Двое бойцов российской армии два месяца выживали под сгоревшим танком благодаря мужеству и решимости не сдаваться противнику. ВС РФ освободили часть территории у Клебан-Быкского водохранилища, уничтожив боевиков «Азова» (запрещен на территории РФ и признан террористической организацией) и «Лють». Также войска России продолжают зачистку населенного пункта Кировск, приближая его освобождение. Подробнее о продвижении ВС РФ и вся информация с фронта СВО — в материале URA.RU.
Легенда карты URA.RUФото: URA.RU.
Запорожское направление.
Два месяца под танком.
Два бойца ВС РФ в течение двух месяцев скрывались под сгоревшим танком на линии соприкосновения в районе Малиновки на запорожском направлении. Об их выживании и проявленном мужестве рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, передает aif.ru 28 сентября 2025 года.
По словам Попова, российские военнослужащие оказались в так называемой «серой зоне», где линия фронта не менялась длительное время. В таких условиях, по его словам, бойцы смогли выжить благодаря поддержке с воздуха и умению добывать пищу самостоятельно.
Он добавил, что выживание военнослужащих обеспечили не только внешние факторы, но и их личная стойкость. По информации Попова, находясь в укрытии, бойцы продолжали выполнять задачи: передавали данные о противнике и наблюдали за его перемещениями. Командование высоко оценило мужество солдат и рассматривает возможность их награждения. Ранее в сети появились видеоматериалы, где сами военнослужащие рассказали о двухмесячном опыте выживания под бронетехникой в условиях невозможности эвакуации из-за интенсивных боев.
Украинские и натовские РЭБ не справляются с дронами ВС РФ.
ВСУ не могут эффективно подавлять российские ударные беспилотники в Запорожской области с помощью своих или поставленных странами НАТО систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил оператор FPV-дронов гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Днепр» с позывным Майкоп, его слова передает ТАСС.
«Они ведут себя слишком нагло, думая, что у них натовское вооружение, и, значит, оно нас не пропустит. Но чаще всего бывает такое, что их натовское вооружение им не помогает. Их системы РЭБ также иностранные, которые должны нас, по их словам, “давить” — картинку, управление. Но наш дрон в их системы залетает — и картинка, и управление остается до прямого попадания», — заявил военнослужащий.
Харьковское направление.
Бойцы «Ахмата» выполняют задачи в зоне СВОФото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
Подразделения спецназа «Ахмат» Минобороны РФ и бойцы 1431-го мотострелкового полка уничтожили пикап с военными ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, операция проводилась с использованием ударных FPV-дронов, и все происходящее зафиксировано на видео.
«На этот раз под прицел наших ударных дронов попал пикап противника вместе с личным составом. Пока техника ВСУ бодро каталась по дороге, сверху уже вовсю подкрадывалась наша “птичка” с весьма неприятными для них подарками», — написал глава Чечни.
ДНР.
Российские военные нанесли удары по тяговым подстанциям, которые использовались для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и техники в районы боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили в МО России. По данным ведомства, удары наносились с помощью ударных беспилотников, оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ.
В МО объяснили, что целью ударов стало нарушение логистики украинских войск и препятствие переброске вооружения к линии соприкосновения. Кроме того, сообщается, что российские военные атаковали места хранения и пуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. По информации МО, такие объекты были поражены в 138 районах.
Константиновское направление.
Полк «Север-Ахмат» уничтожил украинскую диверсионную группу в районе населенного пункта Плещеевка. Об этом сообщил Кадыров в своем telegram-канале.
«Под точным огнем гаубичного дивизиона, а также в результате прицельных ударов ударных беспилотников, задействованных от первого и второго мотострелковых батальонов, все цели были уничтожены», — написал глава Чечни. Кадыров отметил слаженность и профессионализм российских военнослужащих. Он уточнил, что операцию провели бойцы 78-го мотострелкового полка.
Группировка войск «Юг» уничтожила пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе села Иванополье. Об этом сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что цель была обнаружена с помощью разведки, после чего по ней был нанесен точный удар.
ВС РФ освободили 1,1 километра территории в районе Клебан-Быкского водохранилища, в ходе чего уничтожили около 10 боевиков формирования «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) и бойцов штурмовой бригады «Лють». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев в беседе с ТАСС.
Краснолиманское направление.
ВС РФ продолжают зачистку в КировскеФото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
Российские штурмовые подразделения в Кировске (украинское название — Заречное) ДНР продолжают ликвидировать отдельные группы украинских военнослужащих. Об этом сентября сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки «Запад» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Дерилово. Также проводятся активные боевые действия в районе соседнего села Шандриголово.
Красноармейское направление.
Части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Украины, переброшенные из Сумской области под Красноармейск (украинское название — Покровск), практически полностью уничтожены. Об этом сообщили в российских силовых структурах, их данные передает ТАСС. По их данным, с момента переброски бригада потеряла более 100 военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести.
Российские дроны ударили по транспортным средствам снабжения боеприпасами и личному составу ВСУ. Так они сорвали плановую ротацию украинских подразделений, сообщили в МО РФ.