Два бойца ВС РФ два месяца выживали под сгоревшим танком: карта СВО 28 сентября

«Они ведут себя слишком нагло, думая, что у них натовское вооружение, и, значит, оно нас не пропустит. Но чаще всего бывает такое, что их натовское вооружение им не помогает. Их системы РЭБ также иностранные, которые должны нас, по их словам, “давить” — картинку, управление. Но наш дрон в их системы залетает — и картинка, и управление остается до прямого попадания», — заявил военнослужащий.