Слюсарь: Ночная атака БПЛА ВСУ отражена в трёх районах Ростовской области

Силы ПВО отразили воздушную атаку ночью в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах Ростовской области, уничтожив и перехватив вражеские БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, последствий на земле не зафиксировано, пострадавших нет.

Источник: Life.ru

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО в период с 23:00 до 00:00 мск 27 сентября ликвидировали 17 украинских беспилотников над территорией четырёх российских регионов. Информация об этом поступила от Минобороны России. Семь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Воронежской, три — над Ростовской. Ещё один БПЛА перехватили над территорией Республики Крым.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

