В результате массовой стрельбы в США есть погибшие

В результате стрельбы в США погибли три человека.
Три человека погибли, еще восемь получили ранения в результате массовой стрельбы в Саутпорте. Об этом сообщает один из американских телеканалов.
«Три человека погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в яхт-клубе Саутпорта», — пишет West. Состояние пострадавших уточняется.
Ранее в Саутпорте, расположенном в американском штате Северная Каролина, произошла массовая стрельба. Местные власти настоятельно советуют жителям временно воздержаться от посещения указанного района и оставаться в своих домах. В случае выявления подозрительных лиц или действий гражданам рекомендуется немедленно сообщать об этом в соответствующие службы.