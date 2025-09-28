Ричмонд
В результате массовой стрельбы в США есть погибшие

«Три человека погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в яхт-клубе Саутпорта», — пишет West. Состояние пострадавших уточняется.

Ранее в Саутпорте, расположенном в американском штате Северная Каролина, произошла массовая стрельба. Местные власти настоятельно советуют жителям временно воздержаться от посещения указанного района и оставаться в своих домах. В случае выявления подозрительных лиц или действий гражданам рекомендуется немедленно сообщать об этом в соответствующие службы.