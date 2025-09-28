Ричмонд
Силовики задержали помощника судьи, который за деньги обещал ускорить развод и переписать имущество на жену

Vaib.uz (Узбекистан. 28 сентября). В Джизакской области произошел очередной коррупционный инцидент в судебной системе. Помощник судьи Дустликского межрайонного суда по гражданским делам, воспользовавшись своим служебным положением, предложил жительнице Мирзачульского района «помочь» ускорить развод с мужем и поспособствовать тому, чтобы часть совместного имущества отошла именно ей. За такие «услуги» он потребовал 300 долларов.

Источник: ХAVFSIZLIK

Всё закончилось оперативным задержанием: сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента при Генеральной прокуратуре устроили спецоперацию. Помощника судьи поймали с поличным прямо в рабочем кабинете, когда он получал оговорённую сумму.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество) и части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.

Следствие по делу продолжается. Теперь предстоит выяснить, совершал ли задержанный и другие подобные преступления, а также были ли к этим фактам причастны кто-либо из его вышестоящих начальников.