Силовики задержали помощника судьи, который за деньги обещал ускорить развод и переписать имущество на жену

Всё закончилось оперативным задержанием: сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента при Генеральной прокуратуре устроили спецоперацию. Помощника судьи поймали с поличным прямо в рабочем кабинете, когда он получал оговорённую сумму.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество) и части 1 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.
Следствие по делу продолжается. Теперь предстоит выяснить, совершал ли задержанный и другие подобные преступления, а также были ли к этим фактам причастны кто-либо из его вышестоящих начальников.