В Северной Каролине произошла массовая стрельба, погибли три человека

В городе Саутпорт, расположенном в американском штате Северная Каролина, произошла массовая стрельба. О случившемся проинформировали местные власти в соцсетях.

Источник: Life.ru

«Поступают сообщения о стрельбе в районе яхт-клуба Саутпорта», — говорится в публикации, размещённой в Facebook*.

Местных жителей призвали не приближаться к данному району и оставаться в своих домах. В случае обнаружения подозрительных действий следует незамедлительно обратиться в специальные службы.

По данным телеканала WECT, в результате происшествия погибли три человека. Ещё восемь были ранены.

Накануне в подмосковном городе Наро-Фоминск мужчина обстрелял автобус из пневматического пистолета из-за конфликта с водителем. В результате происшествия было повреждено стекло транспортного средства, обошлось без пострадавших. Подробнее о случившемся читайте в материале Life.ru.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.