В Северной Каролине произошла массовая стрельба, погибли три человека

Накануне в подмосковном городе Наро-Фоминск мужчина обстрелял автобус из пневматического пистолета из-за конфликта с водителем. В результате происшествия было повреждено стекло транспортного средства, обошлось без пострадавших. Подробнее о случившемся читайте в материале Life.ru.