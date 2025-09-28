В Молдове начались парламентские выборы

«День выборов начался! С 7:00 все избирательные участки в стране и за рубежом (в зависимости от местного времени) открыли свои двери для избирателей. Приглашаем вас проголосовать!» — написали на официальной странице ЦИК Молодовы в одной из соцсетей. Первый пресс-брифинг комиссии запланирован на 8:00.