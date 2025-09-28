Силы ПВО за ночь сбили 41 украинский беспилотник над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 41 беспилотник Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, 12 дронов уничтожили над Курской областью, 10 — над Брянской.
Также восемь дронов сбили над Белгородской областью, четыре — над регионом Тулы, три — над Ярославской областью.
Два беспилотника ликвидировали над Ростовской областью и по одному — над Новгородской и Самарской областями.
— В течение прошедшей ночи 28 сентября дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.
В Шебекино Белгородской области три сотрудника одного из производственных предприятий пострадали в результате атаки двух украинских беспилотников. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ВС РФ уничтожили восемь украинских БПЛА над Астраханской областью. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин, отметив, что целью беспилотников ВСУ были объекты промышленного сектора. Он уточнил, что падение обломков привело к локальным возгораниям, но пожарные быстро ликвидировали огонь.