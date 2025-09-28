В Тульской области отражена атака БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что прошедшей ночью подразделениями противовоздушной обороны Министерства обороны России в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата.
По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет.
Ранее сообщалось, что истребители НАТО подняты в небо из-за якобы активности РФ.
