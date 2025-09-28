Ричмонд
В Тульской области отражена атака БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что прошедшей ночью подразделениями противовоздушной обороны Министерства обороны России в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

«Прошедшей ночью подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожено 4 украинских беспилотника», — написал глава региона.

По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет.

Ранее сообщалось, что истребители НАТО подняты в небо из-за якобы активности РФ.

