Стало известно о погибших в результате массовой стрельбы в США

В американском городе Саутпорт, расположенном в штате Северная Каролина, в результате стрельбы погибли три человека и еще восемь получили ранения.
По информации телеканала WECT, инцидент произошел в субботу вечером около 22:00 по местному времени на территории стоянки для яхт.
Точные причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время не разглашаются. Известно, что правоохранительные органы задержали подозреваемого и проводят его допрос.
Ранее сообщалось, что в американском городе произошла массовая стрельба, горожан призвали оставаться дома.
