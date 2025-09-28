Ричмонд
За ночь силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество беспилотников — 12 — сбили над Курской областью. Десять БПЛА ликвидировали над Брянской областью, восемь — над Белгородской областью, четыре — над Тульской областью. Три дрона уничтожили над Ярославской областью, два — над Ростовской областью. По одному беспилотнику перехватили над Новгородской и Самарской областями.

Напомним, три мирных жителя пострадали в результате удара ВСУ по городу Шебекино Белгородской области. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, спины, плеча и руки, а также женщину с осколочными ранениями руки и головы доставили в городскую больницу. У третьей пострадавшей — ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки. Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

