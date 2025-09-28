Ричмонд
Польша подняла в небо истребители из-за якобы российской активности на Украине

Польские военные задействовали истребители из-за якобы активности российской авиации у границ Украины. Об этом сообщили в оперативном командовании родов Вооруженных сил Польши.

«Внимание. В связи с активностью Российской Федерации началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — написали на официальной странице ведомства в соцсети Х.

В последнее время польские военные регулярно размещают подобные сообщения. Как правило, такие публикации совпадают с объявлением воздушной тревоги на территории Украины. При этом, по информации Steigan, НАТО рассматривает возможность задействовать Польшу в качестве прифронтового государства в случае эскалации конфликта с Россией, передает «Царьград».

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
