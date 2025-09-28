Польша подняла в небо истребители из-за якобы российской активности на Украине

ВВС Польши подняли в небо истребители.
Польские военные задействовали истребители из-за якобы активности российской авиации у границ Украины. Об этом сообщили в оперативном командовании родов Вооруженных сил Польши.
«Внимание. В связи с активностью Российской Федерации началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — написали на официальной странице ведомства в соцсети Х.
В последнее время польские военные регулярно размещают подобные сообщения. Как правило, такие публикации совпадают с объявлением воздушной тревоги на территории Украины. При этом, по информации Steigan, НАТО рассматривает возможность задействовать Польшу в качестве прифронтового государства в случае эскалации конфликта с Россией, передает «Царьград».