Польша подняла в небо истребители из-за якобы российской активности на Украине

В последнее время польские военные регулярно размещают подобные сообщения. Как правило, такие публикации совпадают с объявлением воздушной тревоги на территории Украины. При этом, по информации Steigan, НАТО рассматривает возможность задействовать Польшу в качестве прифронтового государства в случае эскалации конфликта с Россией, передает «Царьград».